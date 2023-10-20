«Хочу врезать, но не могу»: пьяная жительница Зеленограда устроила дебош в маршрутке

Пьяная пассажирка устроила дебош в маршрутном такси номер 164к, следующем из Алабушево до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград. Об этом нам рассказала очевидица случившегося.

По ее словам, этот маршрут она использует каждый день, и раньше проблем никогда не возникало.

«Это утро стало очень неприятным исключением. Я села на одной из остановок, сначала все было в порядке, но потом сквозь музыку в наушниках услышала звуки ругани. Какая-то женщина в девять с лишним утра уже оказалась изрядно подвыпившей. Она начала ругаться с пожилыми пассажирами. Причину конфликта я так и не поняла, но бабушка была буквально на взводе, едва не дошло до драки, но подруге дебоширки удавалось ее сдержать», — рассказала Марина К. (имя изменено. — Прим. ред.) в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как пояснила жительница Зеленограда, из обрывков фраз, которые ей удалось расслышать, стало понятно, что выпившая женщина потеряла мужа на фронте.

«Сама она тоже, по ее словам, «воюет». Именно поэтому она и была возмущена: ее мужа не стало, он сражался за нас, а мы живем спокойно, будто бы ничего и не произошло. Далее она стала приставать к пассажирам, у кого-то спрашивала, где служил, другим задавала вопросы, почему они не в зоне конфликта. Одну женщину обозвала «овцой» за то, что ее муж жив и чуть ли не накинулась на нее, сказав, что хочет врезать, но не может», — добавила очевидица.

80-летний дедушка и один молодой парень попытались успокоить эту женщину, добавила Марина.

«За это им огромное спасибо. И если я правильно все расслышала, в их перепалке проскочила фраза о том, что у нее в кармане пистолет, а она действительно была буйной. На какое-то время дебоширка даже успокоилась, но потом нашла новых жертв, и вся эта вакханалия продолжалась больше часа», — также отметила собеседница.

Двух девушек разгневанная пассажирка случайно залила пивом, еще одной женщине посоветовала «закрасить седину».

«И мне искренне жаль, если то, что та женщина рассказала о своем супруге, действительно правда, но все же хотелось бы, чтобы перевозчики соблюдали правило о недопуске нетрезвых пассажиров к поездке», — подытожила девушка.

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