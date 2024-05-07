Хоть настоящий, но обманул: как накажут американского солдата за ограбление невесты из Владивостока

Американскому солдату, задержанному во Владивостоке, грозит тюремное заключение на территории России, после чего — депортация. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.

Ранее SHOT сообщил о том, что 34-летний Гордон Блэк, солдат армии США, служил на военной базе США в Южной Корее и должен был отправиться в Техас. Но вместо этого каким-то образом он оказался в российском Владивостоке, где через интернет нашел себе девушку.

Какое-то время они жили вместе, но в отношениях случился разлад, американец начал избивать избранницу, а после и вовсе украл у нее 200 тыс. рублей и скрылся. Злоумышленника задержали. Сейчас он находится в СИЗО в ожидании приговора. По словам Георгиевой, наказание Блэку светит сразу по двум статьям.

«Чтобы предположить уровень ответственности за причинение телесных повреждений, нужно знать степень их тяжести. Выводы об этом сделает эксперт, после чего будет решен вопрос с квалификацией преступления. Вред здоровью может быть легким, средней тяжести и тяжким», — рассказала юрист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что ответственность за легкий вред здоровью варьируется от штрафа до 40 тыс. рублей до ареста на срок до четырех месяцев. За вред средней тяжести грозит до трех лет лишения свободы, а за тяжкий — до восьми лет.

«Кроме того, наказание наступит по ст. 158 УК РФ «Кража». Здесь предусматривается уже до пяти лет лишения свободы. Отбывать наказание придется в России, после чего виновник будет депортирован», — пояснила Георгиева.

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