«Хотел починить свой»: молодого человека, похитившего и разобравшего автомобиль, задержали в Лобне

Сотрудники уголовного розыска задержали в подмосковной Лобне 21-летнего жителя Мытищ, подозреваемого в краже чужого автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что злоумышленник на улице Деповской заметил припаркованный легковой автомобиль российского производства. Ночью правонарушитель вернулся к транспортному средству и отверткой вскрыл дверь, однако завести двигатель не смог. Тогда обманув своего знакомого, что он купил данный автомобиль, попросил его отбуксировать машину к себе в гараж.

В ходе обыска гаража задержанного оперативниками обнаружен и изъят частично разобранный автомобиль заявителя. Со слов гражданина, причиной кражи машины стало желание починить свое транспортное средство аналогичной марки.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили в Сергиевом Посаде после отравления людей порами хлора в одном их фитнес-центров.