Уголовное дело возбудили в Сергиевом Посаде после отравления людей порами хлора

Посетители бассейна одного из фитнес-клубов, расположенных в подмосковном Сергиевом Посаде, были госпитализированы после отравления парами хлора. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Стало известно, что накануне в утренние часы в медицинское учреждение были госпитализированы в медучреждение с жалобами на отравление парами хлора во время занятий в бассейне.

В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работать на месте для того, чтобы установить все обстоятельств, приведшие к отравлению людей. Также известно, что сотрудники Роспотребнадзора уже изъяли образцы воды. Планируется назначение судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предстанет перед судом житель Ногинска, застреливший мужчину из-за замечания на улице.