Хотел сфотографировать сына с оружием: раскрыт подробности случайного убийства в подмосковном тире
Убитый в тире в Реутове мужчина пошел фотографировать сына, когда тот стрелял
Фото: [t.me/bazabazon]
Мужчина, который был случайно застрелен сыном в тире в Реутове, хотел сфотографировать юношу с оружием, когда тот был на огневом рубеже, пишет «База».
По информации издания, семнадцатилетний парень не заметил отца и выстрелил в него. Погибший — 43-летний предприниматель. Пуля попала ему в живот. Мужчина скончался до приезда медиков.
По факту случившегося возбуждены уголовные дела. Задержан администратор тира, который покинул комнату для стрельбы и не контролировал соблюдение техники безопасности.