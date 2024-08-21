Хотел сфотографировать сына с оружием: раскрыт подробности случайного убийства в подмосковном тире

Мужчина, который был случайно застрелен сыном в тире в Реутове, хотел сфотографировать юношу с оружием, когда тот был на огневом рубеже, пишет «База» .

По информации издания, семнадцатилетний парень не заметил отца и выстрелил в него. Погибший — 43-летний предприниматель. Пуля попала ему в живот. Мужчина скончался до приезда медиков.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. Задержан администратор тира, который покинул комнату для стрельбы и не контролировал соблюдение техники безопасности.