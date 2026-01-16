«Хотела попугать одноклассников для контента»: в Воронеже школьница пришла на уроки с ножом

В Воронеже ученица шестого класса пришла на занятия с ножом, сообщил телеграм-канал Mash. По информации источника, девочка, которая увлекается стримами и регулярно проводит их, хотела создать эффектный контент.

Шестиклассница размахивала холодным оружием по дороге в школу, а затем, уже в классе, начала угрожать им одноклассникам. Все это она снимала на камеру.

«Шутка» вызвала эффект, но не тот, на который рассчитывала стримерша. Испуганные одноклассники попросили учителей вызвать полицию.

Педагоги оперативно отреагировали на инцидент, а также вызвали в школу мать девочки. Их вместе доставили в отделение полиции для разбирательства. Расследование продолжается.

