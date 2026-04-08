«Хотели поджечь»: в Ленинском районе Кемерова двое детей пострадали от взрыва найденной петарды

Правоохранительные органы Кузбасса проводят проверку по факту чрезвычайного происшествия, случившегося в среду в Ленинском районе Кемерово. Двое несовершеннолетних нашли на улице неизвестный предмет, который при попытке взаимодействия с ним сдетонировал прямо в руках у подростков.

В региональном управлении МВД уточнили предварительные обстоятельства случившегося. По имеющимся данным, опасной находкой оказалась петарда, которую школьники решили поджечь. В результате неосторожного обращения пиротехническое изделие сработало, причинив обоим травмы.

Пострадавшие были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказали необходимую квалифицированную помощь. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, речь идет о подростках в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет, получивших рваные раны, которые квалифицируются как повреждения средней степени тяжести. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали инцидента, включая происхождение пиротехники и обстоятельства, при которых она оказалась в распоряжении детей.

Ранее сообщалось, что житель Симферополя бросил самодельную петарду на территорию храма.