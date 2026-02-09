В Крыму задержали мужчину, бросившего петарду на территорию храма
Житель Симферополя бросил самодельную петарду на территорию храма
В Симферополе завели уголовное дело после инцидента у одного из храмов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Крыма и Севастополя.
По данным ведомства, крымчанин бросил самодельную петарду на территорию храма в Киевском районе города. В результате происшествия никто не пострадал. Также не обнаружено никаких разрушений.
Подозреваемого в совершении правонарушения оперативно задержали сотрудники МВД и ФСБ. В доме мужчины нашли компоненты, используемые для изготовления пиротехнических изделий. Крымчанин признал свою вину.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Расследование продолжается.
