Хозяйка квартиры в Ижевске забыла свечу на диване и вызвала пожар
МЧС: в Удмуртии от свечи загорелась квартира, 10 человек эвакуированы
В Ижевске 24-летняя девушка перед уходом на работу оставила зажженную свечу на диване и забыла о ней. Запах дыма, распространившийся по дому, привлек внимание соседей, которые немедленно сообщили о случившемся в пожарную службу. Об этом сообщило МЧС России.
Из-за интенсивного задымления спасателям пришлось эвакуировать десять жителей верхних этажей, среди которых было двое несовершеннолетних. Для ликвидации возгорания прибыли семь пожарных и две специализированные машины МЧС России.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Ольги Михайловой, владелице квартиры повезло, так как пожар не получил значительного распространения. Она объяснила это тем, что закрытые окна и двери в комнате ограничили доступ кислорода, что предотвратило дальнейшее распространение огня.
