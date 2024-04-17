Хозяйку загоревшейся квартиры спасли из огня в Зарайске

Работники 319-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли женщину при тушении пожара в Зарайске, сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП случилось накануне. На последнем этаже двухэтажного дома загорелась квартира. Внутри находилась женщина, которая надышалась продуктами горения и не могла найти выход из-за густого дома. Спасатели вынесли пострадавшую на свежий воздух, от госпитализации она отказалась.

Также спасатели эвакуировали еще шестерых жителей подъезда и оперативно потушили огонь, не допустив его распространения.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли восемь человек и собаку из горящего дома в Щелково.