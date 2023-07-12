Хозпостройки загорелись в подмосковной деревне Кривцово на площади 3,2 тысячи «квадратов»

Крупный пожар произошел в деревне Кривцово городского округа Солнечногорск. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Сведения о возгорании поступили спасателям рано утром во вторник. Огонь охватил хозяйственные постройки и распространился на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

На месте работают порядка сорока человек и тринадцать единиц техники. Спасателям удалось не допустить распространение огня на жилые дома и расположенный рядом лес.

В ведомстве уточнили, что в 07:32 возгорание было локализовано на площади 2,5 тысячи «квадратов». Спустя час пожарные ликвидировали открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках загорелось здание на улице Некрасова. Площадь пожара составила четыреста квадратных метров.