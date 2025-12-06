Хулиган с улицы Новаторов в Екатеринбурге разбивает стекла в квартирах

В екатеринбургском микрорайоне Уралмаш уже несколько дней фиксируются случаи обстрела окон жилых домов. По информации местных жителей, хулиган, предположительно проживающий на улице Новаторов, целенаправленно стреляет по квартирам на соседней улице Бакинских Комиссаров.

Как сообщает портал E1.RU со слов пострадавшей горожанки, инциденты носят систематический характер. Только за сегодняшний день неизвестный попал сразу в три квартиры, в одной из них стекло пошло трещинами. Читательница издания рассказала, что под обстрел попала и квартира ее пожилой матери, которая сейчас вынуждена менять разбитое окно за свой счет.

«Случай не единичный. Сейчас он попал в окна моей одинокой матери, которая и так болеет, теперь еще и вынуждена окно менять за свой счет. Сегодня это окна, а завтра — люди, животные», — поделилась опасениями екатеринбурженка.

Она также уточнила, что в ее семье это уже не первое подобное происшествие: «Конкретно моей маме в окна попадают уже второй раз. Но предыдущий был лет 10 назад…».

По данным издания, хулиган ведет огонь, предположительно, из дома №14 на улице Новаторов, а его мишенями становятся окна домов №108 и №114 на улице Бакинских Комиссаров. Жильцы опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к более серьезным последствиям.

В правоохранительных органах подтвердили, что заявление от пострадавших принято. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту и устанавливает личность злоумышленника.

Ранее сообщалось, что на Урале передали в суд дело банды, которая насиловала и избивала закладчиков.