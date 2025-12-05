Подростки из Среднеуральска предстанут перед судом за жестокие расправы над закладчиками

В Свердловской области завершено расследование нашумевшего уголовного дела в отношении организованной преступной группы, состоявшей из несовершеннолетних. Четверо жителей Среднеуральска 2007–2008 годов рождения обвиняются в серии жестоких преступлений против закладчиков наркотиков. Дело передано в суд, сообщил портал E1.RU .

По данным следствия, молодые люди, которых в криминальной среде называли «спортики», специализировались на силовых «разборках». Они выслеживали закладчиков, которые, по версии организаторов наркобизнеса, присваивали товар вместо его сбыта.

В отношении этих жертв подростки применяли жестокое физическое и психологическое насилие: избивали руками, ногами и подручными предметами, а также совершали акты сексуального насилия. Все издевательства преступники снимали на видео. Помимо этого, они похищали имущество потерпевших, включая автомобили.

Как пояснил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, в функционал этой группы входило именно силовое воздействие на тех, кто своими поступками вредил организаторам наркобизнеса. Всех предполагаемых участников банды задержали еще в сентябре 2024 года.

Им предъявлен длинный список обвинений, включая насильственные действия сексуального характера, разбой, истязания, неправомерное завладение автомобилем, а также изготовление и оборот порнографических материалов, в том числе с изображением несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в России предложили судить подростков-хулиганов как взрослых.