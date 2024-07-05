Хулиганы повредили чужие авто на платной парковке в Подмосковье и украли аккумуляторы
Фото: [пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области]
В подмосковной Электростали двое мужчин проникли на платную парковку, разбили лобовые стекла четырех автомобилей и украли аккумуляторные батареи.
Подозреваемых задержали, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области. Хулиганов передали полицейским.
По факту случившегося начата проверка.
Ранее сотрудник подмосковной Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в краже шестнадцати упаковок сливочного масла из гипермаркета.