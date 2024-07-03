Мужчина украл 16 упаковок сливочного масла из гипермаркета в Подмосковье

Безопасность
Главное управление Росгвардии по Московской области

Фото: [Главное управление Росгвардии по Московской области]

В подмосковном Домодедово задержали мужчину, который подозревается в краже шестнадцати упаковок сливочного масла из гипермаркета, передает пресс-служба ведомства.

О похищении молочной продукции сообщили сотрудники магазина, они нажали кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы оперативно прибыли на место.

Подозреваемого доставили в полицию. По факту происшествия начата проверка.

Ранее сотрудники подмосковной Росгвардии задержали мужчину, который месяц находился в федеральном розыске.

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