Танкер вспыхнул в Красном море после атаки судна хуситами

Нефтяной танкер, принадлежащий компании Trafigura, одному из крупнейших трейдеров, загорелся после атаки на него со стороны хуситов. Это произошло в акватории Красного моря. О данном происшествии сообщило агентство Bloomberg.

Судно шло под флагом Маршалловых островов. Оно вышло из одного из греческих портов, и двигалось по направлению к Сингапуру. Туда танкер должен был прибыть 8 февраля. Но в акватории Красного моря по танкеру был нанесен удар движением «Ансар Алла», после чего на нем начался пожар.

К горящему танкеру выдвинулись корабли из союзной коалиции, которые сейчас проводят операции против хуситов. По имеющимся данным, никто из экипажа не пострадал ни от обстрела, ни при пожаре.

Ранее целый ряд перевозчиков приостановил свое судоходство в Красном море. В частности, это сделали все японские компании. Часть промышленников уже заявили об остановке своих заводов из-за проблем с логистикой.