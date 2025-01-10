Хуситы нанесли новый удар по военным кораблям США в Красном море

За последние двое суток мятежники-хуситы наносили новые удары по кораблям ВМС Соединенных Штатов. Об этом во время выступления на телеканал Al Masirah сообщил Яхья Сариа, представитель вооруженных сил движения «Ансар Аллах».

Сариа заявил, что на протяжении последних двух суток хуситы нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по американским кораблям.

«Наиболее значимой стала атака на американский авианосец USS Harry S. Truman и ряд сопровождавших его военных кораблей в северной части Красного моря», — указал он.

За три дня до этого хуситы уже говорили о массированной атаке этой же авианосной группы. Тогда по ней было выпущено четыре беспилотника, а также несколько ракет. Мятежники пообещали, что будут проводить свои атаки до тех пор, пока противник не прекратит агрессию в секторе Газа и не снимет с него осаду.