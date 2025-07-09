Хуситы потопили греческое судно в Красном море

По информации агентства, судно шло под флагом Либерии. Атаку на него устроили боевики хуситского движения «Ансар Аллах». На данный момент на месте инцидента продолжается спасательная операция.

По предварительным данным, в результате удара погибли несколько членов экипажа. Также известно, что пять человек удалось спасти.

По информации издания The Guardian, сухогруз Eternity C был атакован у берегов Йемена примерно в 50 морских милях к югу от порта Ходейда. На борту судна находились 22 человека — 21 филиппинец и один россиянин. Отмечалось, что атака была совершена с помощью нескольких морских беспилотных устройств и катеров.

Ранее об атаке на британское торговое судно вблизи берегов Йемена сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).