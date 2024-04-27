Хуситы сбили третий американский беспилотник стоимостью 30 млн долларов

На этой неделе у побережья Йемена разбился третий американский беспилотник MQ-9 Reaper. Предположительно, он сбит хуситами, сообщает CBS News со ссылкой на официального представителя США.

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке хуситы сбили еще два беспилотника MQ-9 Reaper — в ноябре и феврале. Стоимость каждого дрона оценивается в почти $30 млн.

Эти беспилотники были призваны помочь защите торговых и военных судов у берегов Йемена.

Правящее в Йемене движение «Ансар Алла» подтвердило уничтожение американского дрона. Также хуситы заявили о ракетном попадании по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.

Хуситы заверяют, что продолжат атаковать любые связанные с Израилем суда, пока тот не прекратит боевые действия в секторе Газа.

Ранее движение «Ансар Алла» затопило британский сухогруз.