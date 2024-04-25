США заявили об успешном отражении атаки хуситов на военные и торговые корабли

Ни боевые корабли, ни торговые суда стран, которые входят в международную коалицию, не пострадали от ударов с территории Йемена. Ракета, пущенная по ним хуситами, была сбита. Об этом сообщили представители Центральное командование американских Вооруженных сил, их слова привели РИА Новости .

До этого хусит Яхья Сариа от лица всего движения «Ансар Алла» заявлял, что удар был нанесен в Аденском заливе по двум коммерческим судам и одному эсминцу Соединенных Штатов. Якобы атака была успешной. Американское командование опровергло эти сведения.

«Ни США, ни страны коалиции, ни коммерческие суда не сообщали о каких-либо повреждениях», - указало оно.

Военные заявили, что один из боевых кораблей коалиции сбил выпущенную противокорабельную баллистическую ракету. Позже было отбито еще две атаки, во время которых моряки сумели нейтрализовать четыре беспилотника.

Ранее британский Центр координации морских торговых перевозок признал удачность атаки хуситов. Тем удалось повредить торговое судно, которое в тот момент находилось в 76 милях к западу от порта Ходейда.