Хуситы ударили по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали американские авианосцы во вторник. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление в телеграм-канале представителя вооруженных сил, сформированных повстанцами, Яхьи Сариа.

По его словам, те ракетные войска и подразделения, которые отвечают за беспилотную авиацию, а также военно-морские силы совершили две операции против американских авианосцев Harry Truman и Carl Vinson. Были атакованы и корабли, их сопровождавшие.

Для атаки хуситы применяли беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Другие подробности не приводятся. Напомним, ранее стало известно о том, что хуситы также атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле после налета США на порт в Йемене.