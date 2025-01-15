Хуситы ударили ракетами и беспилотниками по авианосцу США в Красном море

Военно-политическое движение «Ансар Аллах» нанесло удар по авианосной группе американского флота, которая курсирует в акватории Красного моря. Об этом хуситы заявили в своем телеграм-канале.

По утверждению хуситов, удар по кораблям Соединенных Штатов был нанесен с использованием ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.

«С помощью Всевышнего провели совместную военную операцию против американского авианосца USS Harry Truman и ряда его боевых кораблей», — указано в микроблоге.

Представители движения добавили, что это уже шестая атака, которой подверглась авианосная группа с момента ее прибытия в Красное море.

Ранее сообщалось, что хуситы выпустили крылатую ракету по электростанции на юге Израиля. Удару подвергся объект в провинции Эйлат. Помимо этого были атакованы и другие объекты, которые находятся в Тель-Авиве. По ним было выпущено несколько беспилотников.