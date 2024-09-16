Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

Йеменские повстанцы-хуситы в понедельник, 16 сентября, заявили, что уничтожили очередной американский беспилотник модели MQ-9 Reaper, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

Пресс-секретарь хуситов Яхьи Сари уточнил, что дрон сбили над провинцией Дамар на юго-западе Йемена с помощью зенитной ракеты, произведенной в Йемене.

«Аль-Маядин» также отметил, что, по информации хуситов, это уже третий американский беспилотник, сбитый за неделю. Повстанцы заявляют, что с 7 октября 2023 года им удалось вывести из строя 10 вражеских дронов.

Стоимость MQ-9 Reaper оценивается в $35 млн, и он используется как в боевых операциях, так и в разведывательных миссиях.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Успеновка и Борки.