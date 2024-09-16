ВС РФ освободили населенные пункты Успеновка и Борки

Силы группировки «Север» в курском направлении отбили пять атак ВСУ, при этом противник потерял около 40 военнослужащих, сообщили в российском Министерстве обороны.

В Курской области пресечены три попытки ВСУ пересечь границу России.

За сутки на курском направлении украинские войска понесли потери в размере более 350 человек и утратили 13 бронемашин.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили дело о краже почти 1 млрд руб. у Минобороны.