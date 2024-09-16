ВС РФ освободили населенные пункты Успеновка и Борки
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Силы группировки «Север» в курском направлении отбили пять атак ВСУ, при этом противник потерял около 40 военнослужащих, сообщили в российском Министерстве обороны.
В Курской области пресечены три попытки ВСУ пересечь границу России.
За сутки на курском направлении украинские войска понесли потери в размере более 350 человек и утратили 13 бронемашин.
Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили дело о краже почти 1 млрд руб. у Минобороны.