Хуситы заявили о нескольких ракетных атаках на израильские объекты под Тель-Авивом

Шиитское движение «Ансар аллах» в координации с иранскими военными совершили несколько ударов гиперзвуковыми ракетами по Израилю. Такое заявление в телеграм-канале сделал представитель этого движения Яхья Сариа.

По утверждению Сариа, хуситы при поддержке Ирана провели целую совместную операцию. Все действия военных двух стран, по его словам, жестко координировались между собой.

«Нанесли удары по стратегически важным целям израильского врага в районе оккупированного Яффо гиперзвуковыми баллистические ракеты „Палестина-2“ несколько раз в течение последних 24 часов», — указал он.

Сариа подчеркнул, что все намеченные перед операцией цели были достигнуты.

Ранее армия Израиля заявила, что ее серия ударов по объектам на иранской территории завершена. По словам военных, в качестве целей были выбраны штаб-квартиры Министерства обороны Ирана, а также различные места, где проводились ядерные разработки.