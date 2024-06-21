ICAN: в Британии ведется подготовка к размещению американского ядерного оружия

На территории Великобритании продолжают вести работы по подготовке к приему ядерных вооружений из Соединенных Штатов. Об этом заявил Алекс Бернетт, сотрудник Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). Его слова привели РИА Новости .

Еще в октябре данная организация сообщала, что США планируют разместить на британской территории свои ядерные боеголовки вдобавок к той сотне, которая уже находится в Европе.

«Все еще ведется подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании. Есть много чего, что нужно подготовить для размещения», - указал Бернетт.

Он добавил, что три года назад Великобритания перестала быть прозрачной в сфере своего вооружения. Теперь никто не знает, сколько его в стране, и на каком техническом уровне оно содержится.

Ранее сообщалось, что британская контрразведка получила прямое распоряжение сосредоточить свои силы на противодействии российским, китайским и иранским шпионам. По мнению журналистов, к этому привели война на Украине и постоянно растущее число разведчиков из КНР в Великобритании.