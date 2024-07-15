«Идет верховой огонь: площадь пожара под Геленджиком выросла

Мэр Геленджика Алексей Богодистов вечером в понедельник, 15 июля рассказал об обстановке на территории города и близлежащих территорий. Сообщение было опубликовано в его официальном канале в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что на территориях Кабардинского и Геленджикского лесничеств начался сильный лесной пожар на площади не меньше 800 квадратных метров. По словам Богодистова, сейчас площадь пожара увеличилась до одного гектара.

На месте ЧП развернут оперативный штаб, но процесс ликвидации огня осложняется рельефом местности. В тушении возгорания принимают участие не меньше 100 человек – среди них и спасатели, и пожарные, и лесники вместе с представителями власти, а также 10 единиц техники. Богодистов добавил, что «идет верховой огонь».