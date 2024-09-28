Игорю Стрелкову стало хуже в тюрьме из-за сердечных проблем

У 53-летнего экс-главы Минобороны ДНР в исправительном учреждении наблюдаются учащающиеся приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, отмечается ухудшение дыхания, а ранее начала неметь одна из рук, сообщил SHOT.

На данный момент защита требует перевода заключенного в медицинский стационар, так как ему срочно необходима операция на сердце.

Адвокат отметил, что, скорее всего, военнослужащему потребуется провести шунтирование или стентирование, но это станет известно только после полного медицинского обследования, которое в условиях тюрьмы осуществить невозможно.

Ранее сообщалось, что Стрелков не собирается обращаться к Путину с просьбой о помиловании.