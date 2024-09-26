Стрелков не собирается обращаться к Путину с просьбой о помиловании

Игорь Стрелков, бывший министр обороны Донецкой Народной Республики, который был осужден на четыре года за экстремизм, отказался признавать свою вину и не собирается обращаться к Владимиру Путину с просьбой о помиловании, сообщил телеканал RTVI.

В начале сентября Стрелков, находясь в колонии, упоминал, что дважды направлял запросы о направлении его в зону боевых действий, но оба запроса были отклонены.

Его адвокат Александр Молохов объяснил, что экс-министр осужден по статье об экстремизме и его отправка на фронт возможна только в случае отмены судебного решения или личного помилования со стороны президента.

«Я не собираюсь ни признавать свою вину, ни просить президента о помиловании», — заявил Стрелков.

Ранее УФСИН опровергло склонность к побегу Игоря Стрелкова.