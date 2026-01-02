«Одеяла примерзают к окнам»: в Приморье больница с детьми превратилась в морозильную камеру

В социальных сетях и на местных информационных ресурсах нарастает волна обеспокоенности состоянием детских стационаров во Владивостоке. Как передает Primepress , пациенты и их родители жалуются на отсутствие нормального отопления в палатах, что создает недопустимые условия для лечения детей.

Основной огонь критики пришелся на Краевую детскую клиническую больницу. В интернете появились фотографии и сообщения, свидетельствующие о серьезных проблемах с теплоснабжением. На кадрах видно, что в окнах отделения образовалась ледяная корка, а на подоконниках лежат одеяла, которыми персонал безуспешно пытается закрыть щели от сквозняков. Температура в помещениях, по словам очевидцев, не соответствует санитарным нормам для лечебных учреждений.

Параллельно появилась история о другой детской инфекционной больнице на улице Русской. Автор публикации описывает ситуацию, когда годовалый ребенок с высокой температурой вынужден был находиться в холодном коридоре из-за отсутствия мест в палатах. По его словам, медицинский персонал был вынужден работать в шерстяных кофтах, что лишь подчеркивало общую проблему. Также отмечается дефицит некоторых лекарств и перегруженность младшего медперсонала, совмещающего обязанности санитарок и раздатчиц питания.

«Спрей в горло и капли в нос ребенку? В больнице этого нет, только противовирусное и жаропонижающее, физраствор, глюкоза. Нет уборщицы, убирает палаты и общий коридор и раздает питание один человек. Палату мыли 2 раза за 5 дней. Рядом 2-й корпус заморозили в прямом смысле, там стоят обогреватели в реанимации», – пишет житель Владивостоке в соцсетях.

В Vestiprim.ru выяснили, что Министерство здравоохранения Приморского края оперативно отреагировало на скандал, заявив, что ситуация в больнице взята на особый контроль и принимаются меры для ее исправления.

Ранее сообщалось, что двое подростков трагически погибли в пожаре на Урале прямо после Нового года.