Игра в тоннель в сугробе под Красноярском обернулась трагедией для 10-летней девочки

В поселке Березовка под Красноярском произошла трагедия, унесшая жизнь ребенка, сообщила пресс-служба местного управления Следственного комитета России (СКР).

По информации издания, 10-летняя девочка играла рядом с соседским домом на улице Совхозной и рыла тоннель в большом сугробе. Внезапно верхняя часть снежной массы обрушилась, перекрыв выход и завалив ребенка. Девочка не смогла самостоятельно выбраться из снежной ловушки.

Точная причина смерти устанавливается. По факту произошедшего возбуждено дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия работают следователи.

Это не единственный опасный инцидент, связанный со снегом и морозом в Красноярском крае в этом сезоне. В середине января на острове Татышев в Красноярске спасли мужчину с признаками тяжелого переохлаждения.

Его обнаружили лежащим в снегу в легкой одежде при температуре около минус 30 градусов. Как отмечали очевидцы, еще 15-20 минут пребывания на таком морозе могли бы привести к необратимым последствиям и гибели.

Ранее сообщалось, что два человека погибли на Камчатке из-за схода снега с крыш во время циклона.