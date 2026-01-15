«Снег с крыши убил двух человек»: мощный циклон парализовал Камчатку и привел к трагедиям в Петропавловске

На Камчатке в результате схода снежных масс с крыш погибли два человека, сообщил телеграм-канал SHOT. Трагедия произошла в Петропавловске-Камчатском на фоне сильнейшего снежного циклона, парализовавшего жизнь всего региона.

Экстренные службы установили, что на ул. Макарова под снегом с крыши оказался погребен 62-летний мужчина. Спасти его не удалось.

Второй инцидент произошел на ул. Советской, где под снежной массой погиб 60-летний мужчина. Позже выяснилось, что погибший был сотрудником Камчатского Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

По предварительной информации, он возвращался с работы в момент обрушения снега. Когда мужчину откопали, у него прощупывался пульс, но медики не смогли его спасти.

Мощный циклон обрушился на полуостров несколько дней назад, вызвав беспрецедентные снегопады. В Петропавловске-Камчатском высота сугробов в некоторых местах достигает уровня второго этажа.

Власти региона планируют ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за снежного коллапса. Снег парализовал транспортную инфраструктуру: приостановлены все авиарейсы, отменены пригородные автобусные маршруты.

В аэропорту Елизово задержаны десятки рейсов, сотни пассажиров не могут улететь. Ситуация осложняется тем, что скорая медицинская помощь зачастую не может подъехать к домам, и пациентов приходится нести до машин на руках.

Входы в магазины во многих районах перекрыты сугробами. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, пытаясь расчистить дороги и проходы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 18 домов остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии.