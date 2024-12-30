IHA: в Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов

В Турции задержана банда злоумышленников, которой удалось заработать свыше 2,1 млрд турецких лир, что равно 60 млн долларов, путем обмана путешественников. Об этом сообщает агентство IHA .

Уточняется, что на данный момент задержаны 20 человек, из которых арестованы 12. У них также конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл

Отмечается, что подготовка операции по задержанию велась пять месяцев почти в десяти провинциях страны, включая Стамбул.

Поясняется, что злоумышленниками размещались фальшивые объявления с рекламой отелей формата бунгало и таким образом совершался обман клиентов, так как мошенники получали деньги за несуществующие бронирования. От действий аферистов пострадали сотни туристов.

Ранее в Альянсе турагентств назвали способы распознать мошенников в турбизнесе.