IHA: в Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов
IHA: в Турции задержана заработавшая на обмане туристов банда аферистов
Фото: [Медиасток.рф]
В Турции задержана банда злоумышленников, которой удалось заработать свыше 2,1 млрд турецких лир, что равно 60 млн долларов, путем обмана путешественников. Об этом сообщает агентство IHA.
Уточняется, что на данный момент задержаны 20 человек, из которых арестованы 12. У них также конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл
Отмечается, что подготовка операции по задержанию велась пять месяцев почти в десяти провинциях страны, включая Стамбул.
Поясняется, что злоумышленниками размещались фальшивые объявления с рекламой отелей формата бунгало и таким образом совершался обман клиентов, так как мошенники получали деньги за несуществующие бронирования. От действий аферистов пострадали сотни туристов.
Ранее в Альянсе турагентств назвали способы распознать мошенников в турбизнесе.