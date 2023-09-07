ИИ в Подмосковье научился еще лучше выявлять бродячих животных

В Подмосковье повысили точность определения искусственным интеллектом бродячих собак до 91%. Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Напоминаем, что пилотный проект по выявлению безнадзорных животных был запущен в мае 2023 года в Одинцовском городском округе и работал там до августа. Теперь нейросеть мониторит улицы в городском округе Коломна. Искусственный интеллект использует данные, которые получает с камер системы «Безопасный регион».

Отмечается, что система разбивает видеопоток с камер на кадры, а затем анализирует их. Если нейросеть распознает безнадзорное животное, то сохраняет видеокадр с информацией о дате, времени, адресе и количестве собак.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что за время работы нейросеть выявила уже порядка 3700 животных. А среди них более 200 подтвержденных случаев безнадзорных собак.

Ранее Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за внимание к детской медицине в регионе.