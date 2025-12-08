ИИ вышел на позицию. Что скрывает новая российская турель для защиты от дронов

Автономный боевой модуль «Людмила», созданный для защиты стратегических объектов, теперь способен контролировать все пространство вокруг себя и почти предвидеть действия воздушных целей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Новый комплекс противодроновой обороны, созданный российскими инженерами, переходит на следующий уровень развития. По данным источников, автономная турель «Людмила», построенная на базе пулемета ПКТ калибра 7,62 мм, оснащается системой кругового обзора. Это позволяет искусственному интеллекту системы одновременно отслеживать все воздушное пространство вокруг себя, не имея мертвых зон.

Разработчики активно работают над дальнейшим совершенствованием алгоритмов. Следующий шаг — научить нейросеть предугадывать траекторию полета атакующего дрона на полсекунды вперед. Такой функционал резко повысит вероятность поражения маневренных малоразмерных целей.

Как отмечают создатели, ключевое преимущество комплекса — его максимальная автономность и простота развертывания. Систему достаточно доставить и установить на позиции, после чего она самостоятельно вступает в работу. «Людмила» обнаруживает малоразмерные воздушные объекты типа квадрокоптера на дальности до 500 метров и эффективно поражает их в радиусе 400 метров. Успешные испытания уже подтвердили высокую результативность комплекса.

Серийное производство и поставки для защиты критически важных объектов, таких как нефтеперерабатывающие заводы и энергоузлы, должны начаться в обозримом будущем. Стоимость одного комплекса оценивается примерно в $11 тыс.

