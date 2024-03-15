Маск винит Байдена в срыве мирных переговоров России и Украины

Основатель высокотехнологичной компании SpaceX Илон Маск согласился с мнением о том, что Россия и Украина не могут договориться из-за президента США Джозефа Байдена, пишет сайт aif.ru со ссылкой на соцсети бизнесмена.

Байден саботировал мирное соглашение между российской и украинской сторонами. В Сети такое мнение распространяется часто, и дошло даже до Илона Маска. Один из пользователей спросил известного инженера напрямую, действительно ли американский лидер виновник затяжного конфликта. Ведь именно его часто подозревают в «продлении прокси-войны с Россией».

«Верно», — коротко согласился Маск под постом.

Илон Маск в последнее время достаточно немногословен, но четко обозначает свое мнение по разным вопросам. Так, недавно предприниматель отреагировал на новости о применении ядерного оружия Россией в случае реальной угрозы. На это Маск ответил короткое «конечно», чем удивил очень многих.

Ранее сообщалось, что за рубежом начинаются попытки сорвать голосование по выборам для граждан РФ.