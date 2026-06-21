Имел не только мачете: раскрыты шокирующие подробности атаки в ТЦ в Краснодаре

В Краснодаре раскрываются шокирующие обстоятельства нападения на торговый центр, совершенного 19-летним молодым человеком. По данным MK.RU , сслылающегося на Shot, у злоумышленника при себе могло находиться восемь ножей и пять самодельных взрывных устройств. Жертвой атаки стала 41-летняя женщина — ей нанесли смертельный удар мачете по голове. Также пострадали охранник, беременная женщина и еще четыре человека.

Трагедия в краснодарском торговом центре обрастает новыми деталями, и каждая из них звучит все страшнее. По предварительным данным, 19-летний нападавший тщательно подготовился к преступлению. Он вошел в здание через ресторан быстрого питания на первом этаже, где не было металлодетекторов, и, чтобы не привлекать внимания, спокойно сделал заказ. После этого он скрылся в туалете, где переоделся и вооружился. Арсенал, с которым он вышел к людям, поражает: помимо мачете, с которым он начал атаку, при нем могли находиться еще восемь ножей и пять самодельных взрывных устройств.

Выйдя из уборной, злоумышленник начал сеять хаос. Он бросил петарду, чтобы усилить панику, а затем нанес смертельный удар мачете по голове 41-летней женщине-стоматологу, встретившейся ему на втором этаже. На третьем этаже он направился в сторону детского центра и бросил пиротехнику, из-за чего загорелась мебель. Очевидцы, шокированные происходящим, не растерялись и скрутили нападавшего до приезда полиции.

В результате атаки пострадали не менее шести человек. Среди них — охранник, беременная женщина и еще четыре посетителя. Врачи сейчас борются за жизнь ребенка пострадавшей и пытаются сохранить беременность. На допросе задержанный заявил, что его главным мотивом стало то, что ему «надоела жизнь». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, 19-летнему фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства этой чудовищной атаки.

Ранее сообщалось, что очевидец нападения в ТЦ рассказал, как обезвредил молодого агрессора.