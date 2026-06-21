Дело о нападении в ТЦ: краснодарец раскрыл детали героического задержания агрессора

Вечерний поход в торговый центр обернулся для семьи Александра столкновением с реальной угрозой. Когда в здании началась паника, мужчина не растерялся и инстинктивно двинулся в сторону детской зоны, куда, по его наблюдениям, направлялся вооруженный юноша. Внутри комнаты находились дети, и один из них — девочка на качелях — оказалась прямо на линии между посетителем и нападавшим.

«Между мной и ним находилась девочка на качелях. Снял девочку с качелей, взял детский велосипед, так как не знал, кинется он с ножом на меня или нет. Начал ему орать, чтобы он лег», — рассказал мужчина.

Александр действовал быстро и расчетливо. Первым делом он эвакуировал ребенка: снял девочку с качелей и убрал ее с опасного участка. Затем в качестве импровизированного средства защиты использовал детский велосипед, оказавшийся рядом. Мужчина признается, что не знал, кинется ли на него агрессор с ножом, поэтому держал дистанцию и громко кричал, требуя лечь на пол. После того как угроза была временно нейтрализована, он связал юноше руки собственным ремнем.

Вскоре на помощь подоспели другие очевидцы и сотрудники полиции. Нападавшего вывели из здания и передали правоохранителям. Благодаря решительным действиям посетителя удалось избежать новых жертв, однако трагедия уже произошла: в результате инцидента пострадали шесть человек, одна женщина, к сожалению, погибла.

По информации, появившейся в СМИ, у задержанного 19-летнего молодого человека диагностировано инфантильное расстройство личности. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, а также мотивы, толкнувшие его на нападение. Правоохранительные органы продолжают работу с фигурантом дела.