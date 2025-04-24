Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии

Пакистан закрыл контрольно-пропускной пункт (КПП) «Вагах» на границе с Индией, а также ограничил воздушное и водное пространство для индийских самолетов и судов. Это решение принято после заседания Совета национальной безопасности Пакистана, передает ТАСС.

Отмечается, что совещание было организовано в связи с реакцией Индии на теракт в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир.

Трагический инцидент произошел 22 апреля в Пахалгаме. Там нападавшие открыли огонь, прежде чем скрыться с места преступления. По предварительным данным, операцию осуществили боевики из группировки «Фронт сопротивления», связанного с террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»*. Погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала.

Как сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на источники, индийские спецслужбы обнаружили доказательства, указывающие на причастность межведомственной разведки Пакистана к теракту.

Кроме того, Индия объявила советников посольства Пакистана персонами нон грата и закрыла КПП «Атари — Вагах», а также приостановила действие Договора о водах Инда. Также Нью-Дели ввел ограничения на въезд граждан Пакистана по специальным проездным документам.

Спор за Кашмир продолжается с 1947 года, и этот район до сих пор является причиной конфликтов между Индией и Пакистаном. В этой местности отсутствует четкая государственная граница, так как территория разделена линией контроля.

Нью-Дели неоднократно обвинял Исламабад в поддержке экстремистов. Пакистан отвергает эти обвинения.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку действиям властей Индии в связи с терактом в Джамме и Кашмире.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.