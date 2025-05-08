На границе Индии и Пакистана прошел крупнейший воздушный бой в истории

На границе Пакистана и Индии прошел самый крупный воздушный бой не только в истории этих стран, но и всей новейшей мировой практике. Об этом сообщило агентство CNN.

ВВС и Индия на протяжении длительного времени наносили удары друг по другу, при этом не залетая в чужое воздушное пространство. Самолеты били друг по другу ракетами через границу. Временами дальность полета ракет доходила до 160 км. В общей сложности в этом сражении приняли участие порядка 125 боевых машин, а сам бой длился дольше часа. Тем самым это событие становится одним из самых крупных во всей военной новейшей истории.

Потери обеих сторон не раскрываются и не комментируются.

Ранее российский политолог Светов высказал свое мнение по поводу пакистано-индийского противостояния. По его мнению, эти страны, несмотря на обострение конфликта, вряд ли применят ядерное оружие. Оппоненты понимают, что такой сценарий повлечет за собой катастрофические последствия и огромные потери у обеих сторон.