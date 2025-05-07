Индийская операция «Синдур» привела к смерти 24 жителей Пакистана

Телеканал Geo, ссылаясь на заявление генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, главы управления по связям с общественностью пакистанской армии, сообщил , что не менее 24 человек стали жертвами и 46 получили ранения в результате атаки индийских вооруженных сил на пакистанской территории.

Ранее индийское оборонное ведомство заявило о начале операции «Синдур» в ответ на теракт, произошедший в Пахалгаме. Целью операции, как утверждалось, было нанесение удара по террористической инфраструктуре на территории Пакистана.

При этом в министерстве подчеркнули, что пакистанские военные объекты не подвергались атакам в ходе операции. Пакистанские власти, в свою очередь, утверждали, что индийские силы атаковали пять пакистанских населенных пунктов, что привело к гибели не менее восьми человек и ранениям 35.

Согласно данным телеканала Samaa, общее число пострадавших в результате атак увеличилось до 61. Позднее агентство Reuters сообщило о семи погибших и 35 раненых в результате пакистанского обстрела линии контроля в индийском союзном штате Джамму и Кашмир.

Ранее Пакистан отчитался о пяти сбитых индийских самолетах во время отражения удара.