Источник в российской военной группировке опроверг распространяемую украинскими СМИ информацию о якобы успешном продвижении Вооруженных сил Украины в районе Купянска. Сообщения о взятии под контроль ряда населенных пунктов не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника в Объединенной группировке войск, украинская сторона активно распространяет недостоверные сведения о ситуации на фронте. Речь идет о заявлениях о взятии под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных возле Купянска, а также микрорайона «Юбилейный» в самом городе. Источник назвал эту информацию ложной, подчеркнув, что линия обороны в данном районе остается стабильной.

Купянск, освобожденный российскими войсками до этого, остается важным узлом в системе обороны. Его стратегическое значение обусловлено расположением на реке Оскол, что создает естественный рубеж. Стабильность позиций в этом секторе позволяет планировать дальнейшие действия.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ формируют ударный полк из наемников и заключенных для атаки на Купянск.