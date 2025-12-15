«Информация не соответствует действительности»: сообщения о контрнаступлении ВСУ в Купянском районе оказались фейком
Источник в российской военной группировке опроверг распространяемую украинскими СМИ информацию о якобы успешном продвижении Вооруженных сил Украины в районе Купянска. Сообщения о взятии под контроль ряда населенных пунктов не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника в Объединенной группировке войск, украинская сторона активно распространяет недостоверные сведения о ситуации на фронте. Речь идет о заявлениях о взятии под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных возле Купянска, а также микрорайона «Юбилейный» в самом городе. Источник назвал эту информацию ложной, подчеркнув, что линия обороны в данном районе остается стабильной.
Купянск, освобожденный российскими войсками до этого, остается важным узлом в системе обороны. Его стратегическое значение обусловлено расположением на реке Оскол, что создает естественный рубеж. Стабильность позиций в этом секторе позволяет планировать дальнейшие действия.
