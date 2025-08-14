Ингушская банда отправляла оружие в РФ через Таиланд под видом духовок

Преступная группа из Ингушетии, причастная к теракту в «Крокус сити холле», осуществляла поставки оружия из Таиланда в Россию, маскируя его в посылках со сковородами. На данный момент задержаны трое участников контрабандного канала.

Как сообщил телеграм-канал Mash, речь идет о братьях Магомеде и Саламе Тумгоевых, а также об их пособнике Билале Торшхоеве. Все они имеют связи с экстремистской группировкой «Батал-хаджи»*. Против них возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза оружия через границу государства.

Схема работала следующим образом: подозреваемые выезжали в Бангкок, где приобретали пистолеты Glock 19 — популярное оружие среди членов «Батал-хаджи». Они разбирали пистолеты на части, прятали детали внутри кухонной утвари, такой как сковороды и духовки, и отправляли все это почтой в Москву.

Благодаря тому, что Glock 19 в основном состоит из пластика, его было сложно обнаружить при сканировании. Из Москвы оружие транспортировалось в Ингушетию на автобусах.

Недавно сотрудники правоохранительных органов обнаружили в селе Сурхахи тайник с оружием. В этом же селе находились схроны с оружием, которое использовалось при теракте в «Крокусе». Всего было конфисковано четыре пистолета Glock, один пистолет Макарова и один автомат.

Этот канал незаконной поставки оружия функционировал с 2011 года. За это время из Таиланда и Турции в Россию было ввезено более 600 единиц оружия.

Ранее сообщалось, что один из террористов из «Крокуса» был задержан благодаря светлому цвету его брюк.

*признана террористической организацией на территории России.