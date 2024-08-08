Аналитик в газовой сфере Михаил Крутихин* с насмешкой высказался о Курской области и атаке на регион украинской армии. Информация об этом появилась у издания Discover24 .

Крутихин* заявил, что ранее неоднократно бывал в Курской области, и там с ним непременно происходило что-то неприятное, начиная от поломки машины и заканчивая проблемами с ГАИ. В то же время в других регионах ничего подобного не случалось.

«Кто ее придумал? Нисколько не расстроюсь, если ее по пути вообще не будет», — так высказался когда-то сам иноагент по его признанию.

Крутихин* в шутку допустил, что ВСУ выполняют его старое пожелание.

Ранее ряд военкоров сообщили о текущей обстановке в Курской области. Украинским войскам удалось частично захватить город Суджа. Их пехоту поддерживают танки, в самом населенном пункте идет стрелковый бой.

*признан в РФ иноагентом, внесен в специальный реестр