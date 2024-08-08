Военкоры сообщили об обстановке в частично захваченной ВСУ Судже

Военные корреспонденты привели подробности боевых действий, которые сейчас ведутся в Курской области. О новостях в этом регионе сообщает целый ряд телеграм-каналов, в том числе и Baza .

Город Суджа частично находится в руках неприятеля. В населенном пункте идут бои с применением стрелкового оружия. Противнику противостоит как армия, так и части местного ополчения. По словам военкора Юрия Котенка, в городе полно украинских солдат, их натиск поддерживают танки.

«Линия боевого соприкосновения проходит по району дамбы — она представляет собой низину, через которую протекает достаточно небольшая река Суджа», - в свою очередь сообщил Михаил Звинчук.

Российским бойцам удалось остановить продвижение украинской армии рядом с рабочим поселком Коренево. Сейчас активные бои ведутся на рубежах у населенных пунктов Локня — Никольский — Викторовка — Кругленькое.

Ранее сообщалось, что украинским подразделениям удалось захватить газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится рядом с одноименным городом. Через нее идет транзит через Украину российского газа в Европу.