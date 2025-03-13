Иноагент Поперечный подал апелляцию на признание его виновным в дискредитации ВС РФ

Комик и блогер Данила Поперечный* подал в Московский городской суд апелляцию на признание его виновным в дискредитации российской армии. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее Поперечного признали виновным в публичных действиях, которые дискредитируют ВС РФ. Его обязали выплатить штраф в 50 тыс. руб. После этого блогер решил опротестовать судебное решение и подал апелляцию.

«Судом принята к производству апелляционная жалоба Поперечного на решение суда первой инстанции признать его виновным по административному правонарушению, дата судебного заседания еще не назначена», — указали журналистам в Мосгорсуде.

До этого Поперечный не появился на заседании, во время которого его признали виновным. Адвокаты комика просили освободить подзащитного от наказания из-за истечения срока давности.

Ранее сообщалось, что российский стендап-артист Павел Дедищев и казахстанский юморист Евгений Чебатков попали в ДТП во время совместной поездки по США. Их автомобиль после аварии пришлось эвакуировать с места происшествия.

*внесен в РФ в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента