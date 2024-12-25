Иномарка на скорости протаранила толпу в Курске: есть пострадавшие

Шесть человек пострадали в Курске из-за наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта. Все пострадавшие были доставлены в больницу, сообщает УМВД по Курской области.

По данным полиции, автомобиль Ford Fiesta въехал в остановку общественного транспорта вечером, в 17.43 по местному времени. Инцидент произошел на улице Пучковка у дома №47. Иномарка врезалась в толпу и помялась от удара о конструкцию. Причины потери управления над машиной пока неизвестны.

Уточняется, что пострадали шесть человек, включая несовершеннолетнюю девушку. Медицинскую помощь вызвала очевидица случившегося, с ней также общаются правоохранители. Всех пострадавших госпитализировали с разными травмами, жертв нет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге машина протаранила толпу пешеходов. Водитель после ДТП скрылся.