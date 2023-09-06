Уголовное дело возбудили в Подмосковье после ДТП, в котором погибли сотрудники полиции

Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое полицейских. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Авария произошла накануне на участке автомобильной дороги «Каспий» в городском округе Серебряные Пруды. По данным следствия, водитель автопоезда в составе большегруза столкнулся со служебным легковым автомобилем, в котором находились сотрудники ДПС. Инспекторы скончались на месте.

Следователи и криминалисты осмотрели место дорожно-транспортного происшествия и допросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что на трассе в городском округе Химки столкнулись двенадцать автомобилей, которые ехали в попутном направлении.