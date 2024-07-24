Иномарка сбила двух подростков на электросамокате в Подмосковье

В Павловском Посаде устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое подростков тринадцати и четырнадцати лет.

Накануне около шести часов вечера мужчина за рулем иномарки совершил наезд на несовершеннолетних, которые пересекали проезжую часть на электросамокате вне зоны действия пешеходного перехода, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В результате аварии подростки получили травмы, их доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе в Подмосковье погиб сотрудник полиции.