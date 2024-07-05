Сотрудник полиции погиб в ДТП на трассе в Подмосковье
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Один сотрудник полиции погиб и еще двое пострадали в результате ДТП на трассе в Подмосковье, сообщает издание Regions.
Авария случилась сегодня на трассе «Крым» недалеко от Серпухова. Полицейский автомобиль слетел в кювет.
По предварительным данным, это произошло из-за того, что одна из машин «подрезала» сотрудников полиции. После этого водитель пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением и сбил инспектора ДПС.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Можайске водитель легкового автомобиля наехал на автобусную остановку, в результате погиб тринадцатилетний подросток.