Сотрудник полиции погиб в ДТП на трассе в Подмосковье

Один сотрудник полиции погиб и еще двое пострадали в результате ДТП на трассе в Подмосковье, сообщает издание Regions .

Авария случилась сегодня на трассе «Крым» недалеко от Серпухова. Полицейский автомобиль слетел в кювет.

По предварительным данным, это произошло из-за того, что одна из машин «подрезала» сотрудников полиции. После этого водитель пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением и сбил инспектора ДПС.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Можайске водитель легкового автомобиля наехал на автобусную остановку, в результате погиб тринадцатилетний подросток.